Napoli | Inaugurato uno sportello di ascolto per famiglie in difficoltà

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovodedicato all’e alla consulenza legale aprirà nel cuore di, con l’intento di fornire supporto alleche affrontano situazioni di. L’inaugurazione avverrà il 25 novembre in Piazza Mercato, grazie all’iniziativa degli avvocati Roberta Foglia Manzillo e Giuliana Trara Genoino, entrambe attive nella difesa dei diritti delle fasce più vulnerabili della società, in particolare nelle tematiche relative alla violenza di genere e all’assistenza legale.Dettagli delloLo, intitolato “di, consulenza e assistenza legale a supporto delle“, sarà aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 16.00 alle 17.30. La struttura è situata presso i locali di Asso. Gio. Ca., un’associazione di volontariato creata da Gianfranco Wurzburgher, che da anni rappresenta un punto di riferimento per tante persone, soprattutto per i giovani e gli adolescenti, alla ricerca di supporto e risposte nel proprio territorio.