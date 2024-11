Thesocialpost.it - Maxi-rissa, poi la tragedia: due 16enni si accoltellano in pieno centro, uno è grave

Sabato di violenza a Latina. Due adolescenti, entrambi di circa 16 anni, si sono feriti a vicenda con un coltello neldella città, vicino alla facoltà di Medicina e a pochi passi dalla zona della movida. Prima della mezzanotte, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti.Leggi anche: Inseguiti dai carabinieri si schiantano con lo scooter: un morto e un ferito a MilanoLa ricostruzione dei fatti è ancora in fase di accertamento: le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni che hanno portato al litigio, culminato in un’aggressione reciproca. Sul luogo dell’incidente, oltre a due ambulanze del 118, è stata inviata un’auto medica e diverse pattuglie delle forze di polizia e dei carabinieri.Attualmente, uno dei ragazzi si trova in prognosi riservata presso l’ospedale Santa Maria Goretti dopo aver subito diversi colpi all’altezza del torace.