Thesocialpost.it - Malore improvviso in casa, studente muore a 15 anni a Prato

Leggi su Thesocialpost.it

Una morte improvvisa, terribile, che ha scosso Montemurlo in provincia die la comunità parrocchiale di Bagnolo quella del 15enne Marco Innocenti. Il giovane è morto a seguito di un: il 118 ha attivato un soccorso per un arresto cardiocircolatorio con codice di urgenza rosso disponendo l’invio di un’ambulanza e di un elicottero per la pronta evacuazione in un ospedale, ma l’adolescente purtroppo è deceduto nell’abitazione.Leggi anche:SOSStando alle prime ricostruzioni, il ragazzo non avrebbe sofferto di particolari sintomi o di patologie pregresse e si è sentito male mentre era incoi genitori. Loro stessi hanno chiamato i soccorsi. Il 15enne è figlio di una dottoressa, medico legale, e di un sottufficiale della guardia di finanza.Le incogniteLa salma dell’adolescente è stata trasferita all’ospedale di Pistoia per un eventuale esame autoptico con il quale capire la causa di un così imprevisto decesso.