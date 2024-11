Noinotizie.it - L’Italia ha rivinto la Coppa Davis Calcio: risultati

ha superato in finale l’Olanda grazie alle vittorie nei singolari di Berrettini e Sinner. Così la nazionale azzurra di tennis riporta da Malaga in Italia lache ha vinto confermandosi campione del mondo dopo il successo dello scorso anno.Dal tennis mondiale aicalcistici delle squadre pugliesi.Serie B: Bari-Cittadella 3-2. Pugliesi al sesto posto in classifica con 20 punti.Serie C girone C: Audace Cerignola-Crotone 3-1, Turris-Foggia 1-2.Serie D girone H: Angri-Virtus Francavilla Fontana 0-2, Fidelis Andria-Real Acerrana 3-0, Francavilla in Sinni-Palmese 1-3, Ischia-Gravina in Puglia 3-1, Manfredonia-Casarano 2-2, Matera-Costa d’Amalfi 4-2, Nardò-Martina 0-0, Nocerina-Città di Fasano 1-1, Ugento-Brindisi 3-0. Classifica (prime posizioni): Virtus Francavilla Fontana 28 punti, Casarano e Nocerina 27, Fidelis Andria 25; ultime posizioni: Brindisi, Costa d’Amalfi e Manfredonia 9.