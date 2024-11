Ilgiorno.it - La rabbia degli amici di Ramy Elgaml: “Ucciso dai carabinieri”. Fumogeni, scontri e quattro ragazzi investiti da un Suv

Milano, 24 novembre 2024 – Unamontata col passare delle ore. Prima il raduno in ospedale, monitorato dalle forze dell’ordine. Poi la manifestazione improvvisata che si conclude connie un suv letteralmente devastato. È la reazione di chi conosceva bene il diciannovenne egiziano, morto ieri notte in via Ripamonti dopo un inseguimento con iper un alt ignorato in via Farini. Manifestazione in via Bernardo Quaranta angolo Ripamonti, Tafferugli a seguito di forzatura del blocco stradale, Milano, 24 Novembre 2024, Ansa/Andrea Fasani, Una reazione scattata già alle 5, quando glidel giovane egiziano, che viveva in zona Corvetto, si sono ritrovati prima sul luogo dello schianto e poi al pronto soccorso del Policlinico per unirsi ai familiari di; lì si è resa necessaria la presenza delle forze dell’ordine per tenere la situazione sotto controllo.