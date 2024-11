Iltempo.it - La difesa di Filippo Turetta e la mossa per evitare l'ergastolo: in arrivo la sentenza

, il 23enne di Torreglia accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin, sarà presente lunedì in aula per ascoltare le richieste della Procura nei suoi confronti. L'episodio risale all'11 novembre 2023, quando Giulia, 22enne studentessa universitaria di Vigonovo, venne uccisa, con il suo corpo ritrovato giorni dopo a Barcis, nel Pordenonese. Dopo una settimana di fuga,fu arrestato in Germania. Ora, il pubblico ministero Andrea Petroni è pronto a presentare le conclusioni del processo, un procedimento rapido che si avvia alla, attesa il 3 dicembre. La Procura, spiega il Corriere della Sera, si prepara a sostenere che il crimine, che ha scosso l'intero Paese, meriti la pena massima dell', principalmente per l'aggravante della premeditazione. La requisitoria del pm sarà supportata da una memoria dettagliata che ricostruisce ogni elemento dell'inchiesta: dalle prove raccolte sul luogo del ritrovamento del corpo e sul veicolo di, fino alle analisi di computer e telefono, senza dimenticare la confessione resa in carcere.