Anteprima24.it - Il direttore Carli e il ricordo di Antonio: “Lascia una grande eredità, insieme si può fare tanto”

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento calcio e solidarietà. Un binomio che viaggia di pari passo, quando c’è da presenziare ad eventi solidali, sociali, di sensibilizzazione, la società del presidente Vigorito non manca mai. Questa mattina, in occasione dell’evento in memoria diCaserta, venuto a mancare giovanissimo con il Benevento calcio in fondo al cuore, in rappresentanza della società sannita sono intervenuti Sonia Iacoviello, Alessandro Cilento e ilMarcello.“Non ho avuto la fortuna di conoscere– ha dichiarato– ma l’che hato è davvero da brividi. Il dono migliora te stesso, se ognuno di noi facessimo qualcosa per gli altri, sarebbe un mondo migliore. Bisogna sempre unirsi, per combattere e sconfiggere queste malattie che in questo momento sono tremende.