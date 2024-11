Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino esalta la viola: "Allenare questa squadra è bellissimo”

Firenze, 24 novembre 2024 - Una vittoria serviva per rimanere in scia di Inter e Atalanta e una vittoria, la settima di fila, è arrivata per lain campionato. Aggettivi quasi finiti per lagigliata, cinica e spietata in una giornata che poteva essere complicata. Il gol di Adli ha stappato la partita, quello di Kean l'ha chiusa nella ripresa. In mezzo un altro prodigio di De Gea, autore di tre parate ravvicinate nello spazio di pochi secondi. Lo 0-2 finale va così in archivio e consente alladi Raffaeledi rimanere nei quartieri altissimi della classifica. Al di là della sfida al Paphos di giovedì, è già cominciata l'attesa per il big match del Franchi contro l'Inter di domenica sera. Como-, le foto della partita Queste le parole dinel post partita.