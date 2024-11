Lanazione.it - Si fingono addetti di Gaia. Chiedono soldi per bollette e poi dispensano consigli

Altri due tentativi di truffa da parte di un falsidel Gestore idrico. A farsi portavoce delle segnalazioni giunte dagli utenti è proprio, con l’obiettivo di contribuire a smascherare eventuali malfattori e allertare i cittadini, fornendo loro gli strumenti per non cadere in futuro in trappole simili. La prima segnalazione interessa il comune di Viareggio, dove un truffatore si è presentato presso l’abitazione di un utente spacciandosi per un operatore, nello specifico per un esattore dell’azienda, e ha richiesto il pagamento di alcunedella fornitura idrica. Fortunatamente l’utente ha avuto la prontezza di mandare via l’impostore, di non farlo entrare in casa e di non dargli il denaro che richiedeva. Immediatamente ha chiamato il numero verde el gestore 800-223377 segnalando l’accaduto.