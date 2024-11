Milan-Juventus 0-0 Motta | Soddisfatto punto utile per la continuità

Leggi su Sportface.it

“Sonodel lavoro difensivo, contro una squadra a cui abbiamo concesso poco o nulla. Nella fase offensiva abbiamo creato relativamente poco, ma tutto sommato la prestazione è buona. Questoserve per la. Ho visto una squadra che sa stare in campo e comportarsi da grande. Sono orgoglioso dei miei giocatori”. Lo ha detto l’allenatore della, Thiago, intervistato da Dazn dopo il deludente pareggio contro il: “Fare paragoni con il passato è impossibile perché è una situazione diversa. Sono contento del lavoro fatto stasera. Dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto finora, ma manca ancora tanto. Bisogna migliorare ancora tante cose, ma la strada è quella giusta. Abbiamo affrontato un’avversaria forte in campo aperto. Per la prossima partita vedremo come comportarci in base all’avversario.