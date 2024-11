Lo scrittore Hemon | Donald Trump distruggerà la democrazia Con lui gli Stati Uniti crolleranno

Leggi su Open.online

Aleksandarha scritto Il progetto Lazarus, che racconta la storia di un immigrato ucciso dalla polizia a Chicago e di unoche indaga su cosa è accaduto. E oggi dice chele istituzioni democratiche degli: «Sono rimasto scioccato dalla facilità con cui ha vinto. Glisi sono rivelati un Paese fondamentalmente razzista e bigotto. Con metà della popolazione che odia l’altra metà. Sanno chi è. Lo hanno già eletto la prima volta come strumento di punizione e vendetta, perché prometteva violenza. E adesso, lo hanno fatto di nuovo. In 70 milioni. Quindi no, non è sorprendente, ma è scioccante: speriamo sempre che questo Paese sia migliore. E invece è peggio di quanto credessimo».La fine degliLa profezia diè nera, nerissima: Penso che nel tempo di vita dei miei figli, e forse della mia stessa vita, glicesseranno di esistere così come sono.