Sport.quotidiano.net - L’Empoli scaglia le frecce. Il duo Gyasi-Pezzella per sorpassare l’Udinese

Leggi su Sport.quotidiano.net

I duelli sulle corsie laterali potrebbero rivelarsi decisivi nella sfida che attendelunedì prossimo alle 18.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro. Entrambe le squadre sfruttano molto infatti le fasce, ognuna con una coppia di esterni ben rodata. Per quanto riguardasi tratta di Emmanuela destra e Giuseppea sinistra, rispettivamente 1067 e 845 minuti in campo finora, mentre in casa bianconera i più utilizzati da Runjaic sono il 29enne olandese Kingsley Ehizibue (1008 minuti) a destra e l’ivoriano di 30 anni Hassane Kamara sulla corsia mancina (594 minuti). Tutti hanno già contribuito ad almeno un gol della propria squadra:ha segnando 2 reti e fornito un assist, Kamara l’esatto opposto, mentreha sfornato due passaggi decisivi ed Ehizibue uno.