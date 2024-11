Gaeta.it - La tensione in Europa cresce: il nuovo missile di Putin segna un punto di svolta nel conflitto ucraino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente azione militare della Russia, con il lancio delOreshnik su Dnipro,un cambiamento significativo nella dinamica delin Ucraina. Questo attacco non solo ha colpito un obiettivo nel cuore del Paese, ma rappresenta anche un chiaro avvertimento ai partner occidentali di Kiev, sottolineando la capacità della Russia di minacciare la sicurezza dell’intero continente europeo. La reazione della NATO è immediata e prevede un summit il 26 novembre a livello di ambasciatori, in cui sarà presente anche la rappresentanza ucraina.La guerra entra in una fase decisivaIl premier polacco Donald Tusk ha commentato il recente sviluppo, dichiarando che ilsta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Secondo Tusk, siamo “vicini a una fase sconosciuta”, una dichiarazione che evidenzia la potenzialità di una escalation che potrebbe coinvolgere una guerra globale.