I premi del Trailers FilmFest 2024

Roma, 19/21 novembreati i trailer di Io Capitano, Dogman, Challengers e La vita accanto; Miglior Poster a Cento Domeniche,o Film Rivelazionea I Bambini Di Gaza – Sulle Onde Della Libertà e tanto altroSi è conclusa la XXII edizione del, l’unico festival in Italia e in Europa dedicato ai trailer e alla promozione cinematografica. Il festival si è tentuto per la prima volta a Roma – a ingresso libero fino a esaurimento posti – dal 19 al 21 novembrepresso il cinema Savoy. Diretto da Stefania Bianchi, con la consulenza artistica di Filippo Soldi, e con le serate presentate dalla giornalista Carola Proto, il festival rende protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. Durante le serate del festival sono stati consegnati idella XXII edizione:La giuria del concorso dei Trailer, composta dai giornalisti Giulia Bianconi, Claudia Catalli, Carlo Cerofolini, Pino Gagliardi e Francesco Parrino ha così decretato:Miglior Trailer Italiano:Io Capitano, realizzato Da Cit Studio e distribuito da 01 DistributionMiglior Trailer Europeo:Dogman, nel trailer internazionale doppiato dall’originale, realizzato da P&B Communication e distribuito da Lucky RedMiglior Trailer World:Challengers, nel trailer internazionale, distribuito da Warner Bros.