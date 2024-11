Lanazione.it - Firenze, Alessandro Benvenuti in scena con ‘Falstaff a Windsor’

, 22 novembre 2024 - Al Teatro della Pergola, dal 26 novembre al 1 dicembre, Ugo Chiti riscrive peruno dei celebri personaggi di William Shakespeare: Sir John Falstaff. C’è un po’ di tutto in Falstaff a Windsor, liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor: ci si diverte, ma alla fine non manca il sorriso amaro della vita. Incon Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti, Elisa Proietti. Scene di Sergio Mariotti, costumi di Giuliana Colzi, luci di Samuele Batistoni, musiche di Vanni Cassori. Produzione Arca Azzurra. Venerdì 29 novembre, ore 18, al Teatro della Pergola,presenta con Ugo Chiti e Marco Malvaldi il suo nuovo libro Il teatro della sorpresa, Scrittura e comicità per la(Florence Art Edizioni).