Anteprima24.it - Farese sui concorsi al Comune: “Finalmente gli atti, grazie al segretario Feola”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante l’infondato diniego del Dirigente al Personale, nonostante le variegate e strampalate teorie di esponenti della maggioranza, questa mna horicevuto dalGenerale glirichiesti sulle procedure concorsuali in essere. Le bugie raccontate dall’Amministrazione Mastella ancora una volta hanno le gambe corte”. Lo dichiara il consigliere comunale di opposizione Francesco.“Ringrazio ilGenerale Riccardoper la determinazione assunta, per l’imparzialità, l’equilibrio e la competenza con cui ha gestito questa vicenda, sopperendo a gravi mancanze altrui e ristabilendo il rispetto dei diritti dei consiglieri comunali.In seguito al mancato rilascio diriguardanti un concorso in essere, insieme al consigliere Gerardo Giorgione, avevamo segnalato la violazione anche al Prefetto, all’Anac ed alla Procura della Repubblica.