Dispersione scolastica | il MiM stanzia nuovi fondi per rafforzare le competenze di base

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto n. 225 del 12 novembre 2024, destinando 12,8 milioni di euro alle scuole statali primarie e secondarie. Questo intervento punta a potenziare ledi, con un focus particolare sulla lingua italiana, e a contrastare il fenomeno della. Le risorse andranno agli istituti con classi che superano il 20% di alunni stranieri di nuovo ingresso nel sistema scolastico. Come verranno distribuiti idal Ministro dell’Istruzione per ridurre laGlimenti saranno ripartiti in proporzione al numero di classi con più del 20% di alunni stranieri di recente ingresso. I finanziamenti rientrano nel Programma nazionale “Scuola e” 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO4.5. Le scuole interessate dovranno presentare progetti mirati agli studenti stranieri, basandosi sul livello di conoscenza della lingua italiana dei beneficiari.