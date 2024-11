Inter-news.it - Correa torna titolare all’Inter, dopo quasi due anni! Ecco l’ultima apparizione

Ora è ufficiale: Joaquin, giocherà Verona-Inter in campo tra meno di mezz’ora. Per l’argentino, è un ritorno significativo nell’undici iniziale nerazzurrodue– Joaquin, in campo tra poco in casa del Verona. Chi lo avrebbe mai detto! Eppure552 è successo. Era il 21 maggio 2023, quando l’Inter affrontava il Napoli in campionato, uscendo sconfitta 3-1. Quella gara precedette la semifinale di Champions League contro il Milan, in cuinon brillò. Da quel giorno di maggio, la carriera diha subito un’importante frenata. La stagione scorsa,un avvio già opaco con l’Inter, l’argentino è passato in prestito al Marsiglia nella sessione invernale di mercato. Tuttavia, l’esperienza in Francia si è rivelata deludente: appena 12 presenze, nessun gol e prestazioni che non hanno lasciato il segno.