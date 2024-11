Coppa Davis 2024 le scelte dei capitani per Italia-Australia

Leggi su Sportface.it

Saranno Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis ad aprire le danze nella semifinale ditra. Come prevedibile, il capitano Filippo Volandri manda in campo l’ex numero 6 al mondo dopo la prova di giovedì in doppio, mentre non cambia formazione Lleyton Hewitt: niente Popyrin, che aveva sconfitto Berrettini poche settimane fa a Parigi-Bercy, ma confermati Kokkinakis e De Minaur.SEGUI LA DIRETTA DICOME SEGUIRE IL PRIMO SINGOLARECOME SEGUIRE IL SECONDO SINGOLAREOrder of play for ?? Italy v?? at the #Cup Final 8 in Malaga:?? Matteo Berrettini v Thanasi Kokkinakis ???? Jannik Sinner v Alex de Minaur ???? Bolelli/Vavassori v Ebden/Thompson ??— ITF Media (@ITFMedia) November 23,, ledeiperSportFace.