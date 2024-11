Iodonna.it - Ballerine o décolleté, stivali o sneakers. Il guardaroba della stagione fredda si arricchisce di It Shoes fedeli al principio del less is more

«Prima di uscire guardati allo specchio e levati qualcosa» recita un’antica massima di Coco Chanel. Un invito alla sottrazione e ad una certa essenzialità che ormai non riguarda più solo abbinamenti e styling, ma anche la scelta di abiti e accessori. Non sarà un caso, allora, che dopo anni trascorsi all’insegna di cuissardes vistosi e stiletto vertiginosi aleggi il desiderio di tornare alle origini. Costruendo nuovi ed inediti outfit a partire da un paio di scarpe minimaliste. Pamela Anderson sfida il glamour di Hollywood: tunica nera e zero trucco ai Governors Awards X Discrete e dall’eleganza sussurrata, le Itdall’animo essenziale dell’Autunno-Inverno 2024/25 si prestano alle occasioni più disparate.