Aragosta, da 32 anni tutto il gusto del mare

Correva l’anno 1992 quando Gaetano e Belfiore Comentale, insieme alle rispettive mogli, Raffaella Caramico e Marta Cantiello, aprivano il ristorantein via Pia 183 a Sassuolo. Sono trascorsi 32da allora e molte cose sono cambiate. Grazie al contributo dei figli, Gerardo, Gianluca, Rosalia e Michele Comentale, il locale a conduzione familiare si è notevolmente ampliato, arrivando a ospitare quasi 270 coperti. Anche il menù si è evoluto con una serie di nuovi piatti e l’introduzione della pizzeria, ma la dedizione della famiglia e l’amore per la ristorazione sono rimasti immutati. "Dopo un’avventura in Piemonte, ad Alessandria, – racconta il titolare, Gaetano Comentale – la storia della famiglia Comentale nella ristorazione sassolese iniziò nel lontano 1986 con l’apertura del ristorante ‘Il Galeone’.