Volandri sospira: "Sono uscite squadre blasonate. Su Sinner-Berrettini avevo un'idea precisa"

L’Italia guidata da Filippoha vinto per 2-1 il tie valido per i quarti di finale della Coppa Davis 2024 contro l’Argentina ed è approdata al penultimo atto: a Malaga sarà ancora sfida all’Australia, battuta nella finale del 2023. Al termine del duello con i sudamericaniha parlato a Rai Sport.L’analisi a caldo del capitano azzurro: “Lo abbiamo provato sulla nostra pelle, sappiamo che è così. Dobbiamo essere pronti ogni giorno a fare una finale, vedi cosa è successo in questi giorni,superche escono, perché con questa formula, con un campo così veloce, realmente tutto può succedere e volevo ringraziare i ragazzi perchéstati strepitosi, ognuno sempre ad interpretare il ruolo che gli viene richiesto alla perfezione“.Le difficoltà incontrate per preparare la sfida: “Jannik non ha mai visto questo campo fino a quando è entrato in campo, non abbiamo avuto modo di poterci allenare qua, non ha avuto modo di scaldarsi.