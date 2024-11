Ilgiorno.it - Uso dei cellulari e pericoli della rete, a lezione dalla polizia postale

Ladi Milano sale in cattedra per unasu come prevenire i. L’appuntamento si è svolto nella biblioteca di Lucernate di Rho. Protagonista dell’evento è stato Marco Domizzi,di Stato di Milano, che è solito animare incontri nelle scuole e punta sulla prevenzione, per evitare un uso inconsapevole del cellulare. Ai giovani e agli adulti presenti ha offerto strumenti per prevenire i, dal cyberbullismo alla pedopornografia. L’incontro è stato organizzatoCooperativa Intrecci nell’ambito del progetto "YouBook - Giovani in Biblioteca"Biblioteca di Lucernate e del Comune finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. "Lavorare sull’uso consapevole dei social per noi è una priorità - commenta l’assessore ai giovani Paolo Bianchi - anche gli agentidi Stato di Rho-Pero hanno fatto unaall’istituto Mattei e presto faranno incontri in tutte le altre scuole".