“Un paese di resistenza”, allo Schermo Bianco il film su Mimmo Lucano

Bergamo. La storia di Riace,di Calabria, si intreccia con quella di Domenico, per tutti, oggi di nuovo sindaco. È la storia umana e politica, esemplare e dolorosa, di une di un uomo che negli ultimi anni ha subito un ribaltamento del proprio racconto: da modello di accoglienza ad accuse di disegno criminale. Il“Undi” di Shu Aiello e Catherine Catella spiega che non è così, che Riace porta con sé una storia di coraggio, scritta da chi ha perseguito l’utopia anche quando sembrava impossibile. Dopo la partecipazione a numerosi festival, italiani e francesi, il documentario arriva ora in sala a Bergamo in prima visione martedì 26 novembre, al cinema Lo(via Daste e Spalenga 13), alle 21. Ilè prodotto da Bo(Italia), Less du Tambour de Soie (Francia), Dancing Dog Productions (Belgio), ed è distribuito in Italia da OpenDDB – Distribuzioni dal basso.