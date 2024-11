Gaeta.it - Tensioni all’Università La Sapienza: scontri tra Collettivi Studenteschi e Polizia

Facebook WhatsAppTwitter Momenti di forte tensione si sono verificatiLadi Roma, dove ihanno avuto uno scontro diretto con le forze dell’ordine. La situazione è esplosa durante un corteo che si è mosso dalla facoltà di Giurisprudenza alla facoltà di Economia. I manifestanti, alcuni dei quali hanno subito cariche dalle forze di, avevano organizzato un’assemblea per esprimere le loro posizioni riguardo a temi di rilevanza sociale e politica. Gli eventi si sono intensificati quando la Digos ha bloccato il corteo in una delle vie centrali del campus, portando a.Scontro trae forze dell’ordineNella giornata di ieri, isi erano riuniti fuori dalla facoltà di Giurisprudenza per discutere questioni di maggiore pertinenza sociale e politica.