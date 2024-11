Game-experience.it - Stellar Blade su PS5 Pro è “uno dei migliori upgrade” per la nuova console Sony

Digital Foundry ha pubblicato il video di analisi disu PS5 Pro, promuovendo in modo deciso l’pubblicato da Shift Up e dedicato alla.Secondo la redazione inglese infatti l’action game con protagonista EVE è effettivamente in grado di utilizzare correttamente PlayStation Spectral Super Resolution, con il team di sviluppo coreano che ha aggiunto su PlayStation 5 Pro due nuove modalità grafiche.La primamodalità inserirà inè la Pro Max Mode, in grado di offrire la massima risoluzione possibile con il frame rate alto grazie agli schermi con VRR. Il team ha aggiunto anche la Pro Mode che migliora la qualità dell’immagine con i 60 fps.John Linnemann di Digital Foundry ha aggiunto che consiglia di utilizzare la Pro Mode, visto che quest’ultima è caratterizzata da un comparto tecnico ottimo caratterizzato da un’ottima nitidezza, un’effettistica avanzata ed un’ottima fluidità.