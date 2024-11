Ilrestodelcarlino.it - Rotary, eletti i consiglieri che affiancheranno Sternini

Ammontano a circa 50 mila euro i fondi che la presidenza delguidata da Norberto Fantini ha messo a disposizione di alcuni importanti progetti con ricadute sociali ed educative nell’annata 2024/2025. Tra i contributi più significativi figurano quelli al programma di aiuto e supporto alle donne vittime di violenza attraverso il progetto ‘Vuoi fare rete contro la violenza?’ elaborato dall’Ausl Romagna e dal Centro antiviolenza del Comune di Cesena. Un contributo è andato anche a ‘Benessere giovane. Corri, salta e lancia’ per lo stimolo all’attività fisica tra i bambini. Non ultimo il finanziamento di un libro intitolato ‘La casa del pane’ per un progetto di aiuto ai bambini di una regione dell’Etiopia. La ratifica del bilancio è stata sottoscritta in occasione dell’assemblea dei soci, attualmente 103.