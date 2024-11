Sport.quotidiano.net - Retegui tra record e sogni. E l’Atalanta punta in alto

di Fabrizio Carcano A secco in nazionale nelle due gare di Nations League ora Mateovuole tornare a segnare a raffica con la maglia del. A cominciare dalla trasferta di domani sera a Parma. Il 25enne centravanti argentino, naturalizzato italiano dal 2021, nell’ultimo mese ha frenato dopo un primo bimestre da marziano, con dieci gol in appena nove gare, segnando un solo gol nell’ultimo mese, a Napoli. Il numero 32 nerazzurro sta viaggiando in serie A ad una media stratosferica: undici gol in dodici presenze, ma è a secco sul palcoscenico europeo dove non ha ancora trovato la sua prima rete continentale dopo quattro gare di Champions e uno spezzone nella SuperCoppa ad agosto contro il Real Madrid. Ancora al palo in Europa, un fiume realizzativo in piena in Italia. Una media la sua che, se mantenuta, potrebbe portarlo a sfiorare persino la soglia dei 30 gol superata negli ultimi vent’anni solo da Luca Toni (2006), Gonzalo Higuain (2016) e Ciro Immobile (2020).