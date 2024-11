Ilrestodelcarlino.it - Rapinatori in sala giochi, terrorizzano la commessa poi fuggono con il denaro

Pesaro, 22 novembre 2024 – Sono entrati con il volto coperto da un passamontagna e hanno mostrato allail calcio della pistola. Mercoledì intorno alle 22, duehanno messo a segno un colpo da 4mila euro nellaslot Goldbet di Vallefoglia, in corso XXI Gennaio. La rapina si è consumata in una manciata di minuti, il tempo necessario per impaurire la ragazza, 30enne, e farsi consegnare i soldi. A quell’ora, nellascommesse si trovavano pochi clienti. I duehanno parlato poco e, dal racconto dei testimoni, sembra che si tratti di due malviventi con l’accento italiano. I due si sono poi allontanati con il bottino e si sono dileguati nella notte.con le maschere della Casa di Carta all'assalto dellaslot. Poia piedi Le indagini sono condotte dai carabinieri di Montecchio che hanno ascoltato il racconto della ragazza e di chi era presente al momento della rapina.