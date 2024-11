Formiche.net - Petrolio proibito. Così Putin e Kim sfidano il sistema internazionale

Sin dall’inizio della guerra in Ucraina l’espansione della collaborazione tra Russia e Corea del Nord è proseguita in modo stabile. Accanto al rafforzamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, avvenuto sia attraverso visite condotte da personalità di primaria importanza che con la ratifica di trattati formali, questo riavvicinamento ha avuto anche conseguenze più pratiche. Basti pensare all’invio di armi e munizioni (e, recentemente, anche di uomini) da parte del regime di Kim Jon Un al sostegno delle forze armate russe impegnate nel conflitto, o al presunto (anche se molto probabile) sostegno tecnologico fornito da Mosca a Pyongyang. Ma in questo consolidamento dei rapporti vi è anche un aspetto legato alle risorse energetiche, che vede i due Paesi partner agire in violazione di quanto deciso dalle Nazioni Unite.