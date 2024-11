Secoloditalia.it - Parigi chiama Roma per superare l’asse franco-tedesco. Barnier: “L’Italia un grande Paese, serve più collaborazione”

Sarà in Italia la prima visita ufficiale del primo ministro francese, Michel. Ad annunciarlo è stato lui stesso nel corso del sesto Forum economico trilaterale Francia-Germania-Italia di Confindustria, Medef e Bdi, che si tiene a. “è unmoltoche la Francia ha spesso trascurato”, ha detto, spiegando di ritenere che “la cooperazione-tedesca sia sempre più necessaria e sempre più non sufficiente“. La data della visita, ha fatto sapere gli uffici di, non è ancora fissata, ma il primo ministro ha parlato di due settimane.: “è unmoltoche la Francia ha spesso trascurato”“Ho molto rispetto per, ha spiegato il primo ministro francese, anticipando che dopo l’incontro con Giorgia Meloni visiterà “uno per uno i Paesi europei”.