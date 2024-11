Anteprima24.it - Ospedale San Pio, nuova tecnica endoscopica per i tumori del retto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale AORN San Pio di Benevento sempre più al passo con i tempi. La UOC Gastroenterologia si conferma un centro all’avanguardia per il trattamento delle lesioni neoplastiche superficiali del tubo digerente.E’ infatti possibile asportare per viaalcuni tipi di lesioni neoplastiche superficiali dello stomaco, del duodeno e del colon attraverso unamininvasiva chiamata ESD, cioè dissezionesottomucosa, che evita pertanto di ricorrere all’intervento chirurgico tradizionale, indicato invece per le lesioni neoplastiche che si sviluppano profondamente nella parete del viscere. Studiata e introdotta in Giappone, questainnovativa richiede una curva di apprendimento lunga e complessa che ne limita l’applicazione a pochi centri di endoscopia in Italia, localizzati per la maggior parte al centro-nord.