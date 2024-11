Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci sul podio nell’ultima gara di Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

ha conquistato un pregevole terzo postotappa delladeldidi, andata in scena nelle acque libere di Neom Bay (Arabia Saudita). La fuoriclasse toscana, medaglia di bronzo sui 10 km alle Olimpiadi di Parigi 2024, è salita suldopo la seconda piazza ottenuta poco più di un mese fa a Hong Kong nel massimo circuito internazionale itinerante.L’australiana Moesha Johnson ha trionfato con il tempo di 1h58:52.20, precedendo di trentuno secondi la tedesca Lea Boy, capace di avere la meglio sull’azzurra in volata.ha concluso al terzo posto in classifica generale con 2.200 punti, il trofeo è andato alla brasiliana Ana Marcela Cunha (2.750).Sul fronte maschile, invece, il tedesco Florian Wellbrock ha dettato legge in 1h50:17.