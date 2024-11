Liberoquotidiano.it - **Mo: Pd, 'governo confuso, Meloni che dice su sentenza Cpi? Segue Orban?'**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Dopo ladella corte penale internazionale non sappiamo ancora quale sarà la posizione ufficiale delitaliano sull'arresto di Netanyahu. Prima il ministro della Difesa Crosetto cheok all'esecuzione del mandato. Poi il vicepremier Salvini, che lo smentisce, e afferma che il capo delisraeliano sarebbe il benvenuto nel nostro Paese". Lo dicono Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo del PD alla Camera dei Deputati e al Senato."Presidentepuò dirci come si comporterà l'Italia? Seguirà il suo amicoche lo invita a Budapest? Chi è che decide della credibilità del nostro paese? Non è accettabile che in una fase così delicata per la politica internazionale ilsi esprima in modo cosìe contraddittorio. È il momento che la premier faccia sentire la sua voce".