Superguidatv.it - Lorenzo Spolverato, arriva l’ultimatum di Grande Fratello: “Mi è stato detto di abbassare i toni”

Alè ufficialmente un gieffino a rischio, secondo un comunicato degli autori del gioco. Come si evince dal contenuto della nuova comunicazione per lui, il concorrente è esortato al decoro e a correggere i comportamenti fuori dalle righe, ad assumere una condotta consona alla linea editoriale del reality show di Mediaset, che nasce come un gioco fondato sulla convivenza pacifica e allo scopo d’intrattenimento educativo.diperA dare annuncio pubblico della comunicazione di richiamo, destinata dalla produzione di, è il diretto interessato. In una confidenza condivisa con la coinquilina Amanda Lecciso, il milanese non fa infatti mistero delricevuto da parte degli autori, al reality show di Canale 5, nel Confessionale della Casa.