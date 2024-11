Gaeta.it - Longarone Fiere si trasforma nella vetrina dei sapori veneti: ecco cosa aspettarsi a Mig 2024

, famosa per ospitare eventi di rilievo, si prepara a diventare il punto di riferimento per tutti gli amanti della gastronomia veneta durante Mig. La manifestazione si concentrerà sull'esaltazione delle specialità Dop e Igp della regione, ogni prodotto racconta una storia e rappresenta un pezzo unico del patrimonio culinario italiano. Dalla dolcezza della noce e del mandorlato di Cologna Veneta al miele Dop delle Dolomiti Bellunesi, passando per la ciliegia di Marostica Igp, i visitatori potranno scoprire combinazioni diinedite e avvincenti, perfette da accostare al gelato. Una vasta gamma di eventi e degustazioni arricchirà l'esperienza, permettendo di esplorare la ricca tradizione culinaria del Veneto.i prodotti dolomiticiTra i protagonisti della manifestazione non potevano mancare le specialità dolomitiche, tra cui spicca senza dubbio il miele Dop, che avrà un ruolo chiave nel percorso di degustazioni.