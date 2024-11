Ecodibergamo.it - Lo slalom tra vita, casa e lavoro

Le famiglie stanno cambiando. E, non solo all’interno di esse, cambiano i ruoli, della donna soprattutto. Tra figli e carriera, quale è il ruolo delle mamme che lavorano? Come aiutarle? Come sostenere le fragilità dei giovani? Queste e altre domande sono state fatte nel corso dell’indagine sociologica voluta da L’Eco e Università di Bergamo. Oggi vi presentiamo i risultati delle interviste realizzate sul territorio sul tema della trasformazione che le famiglie bergamasche stanno attraversando.