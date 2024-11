Spazionapoli.it - LIVE – Conte in conferenza prima di Napoli-Roma: seguila su SpazioNapoli!

Si è molto parlato delle sue parole sul VAR dopo Inter-. Qualcosa può cambiare sin da subito? “Non lo so. Io ho sollevato una discussione allo costruttivo per costruire qualcosa di migliore rispetto al passato. Sicuramente oggi abbiamo anche dei mezzi che ci devono far riflettere. Dopo che il signor Mariani ha preso la decisione dell’episodio, pensavo che non ci fosse stato un contatto col VAR, invece è uscito fuori che il VAR si limita a dire ‘c’è contatto’, ma il calcio è uno sport di contatto. Se vogliamo parlare allo costruttivo e non polemico, dobbiamo far che l’arbitro, in quel caso col signor Mariani, abbia un supporto migliore rispetto a quello di San Siro. Ci si limita a dire c’è contatto, ma di che tipo? Il contatto c’è sempre! Mi auguro che la prossima volta si utilizzi un po’ meglio e si dia un aiuto all’arbitro, lui prende la decisione in quel momento, abbiamo l’opportunità di avere la tecnologia dalla parte nostra, io penso che una cosa semplice.