Lanazione.it - La Corte dei Conti rigetta il ricorso. Un liquidatore per Villafranca. Bellesi: "Non siamo in dissesto"

Leggi su Lanazione.it

Unarriverà nel comune diche, sottolinea la giunta, non è un commissario. Il sindaco Filippoe gli assessori Roberto Luciani e Sandro Vannini fanno il punto della situazione economica del comune, da tempo controllata e in bilico. "Il nostro comune – spiega– ha ricevuto una pronuncia diin primavera, da parte delladei. Noi, ritenendola immotivata, abbiamo deciso di impugnare l’atto e rimettere il giudizio a Roma. Alcuni giorni fa ladi Roma si è espressa e hato ildel nostro Comune, purtroppo non abbiamo le motivazioni, ma arriveranno presto. Probabilmente farà riferimento al non raggiungimento degli obiettivi intermedi, terrà conto di reiterati errori di tanti anni di amministrazione passata.