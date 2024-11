361magazine.com - I dubbi sulla morte di Matilde Lorenzi sollevati da Gros e De Chiesa

I due ex sciatori tornanodinamica dell’incidenteLa tragicadella giovane sciatriceancora fa parlare, con ombre e. A sollevarli sono Paolo Dee Piero, ex sciatori.Secondo loro, la ragazza sarebbe venuta a mancare su una pista senza reti di protezione, anche se la Procura di Bolzano sostiene l’opposto.I due a La Stampa chiedono giustizia: «Il caso dovrebbe essere riaperto. Perché dalla foto e dal video – girato da chi eraseggiovia in quel momento – si vede chiaramente che in pista non c’erano le reti B, quelle che permettono di contenere in un metro la caduta di ogni sciatore che scende a 60-70 chilometri all’ora. E allora perché i carabinieri hanno affermato il contrario?».Leggi anche: Paolo Desu: «Non possiamo stare zitti»Poi si soffermano su una incongruenza di testimonianze tra quanto raccontano i Carabinieri e la dichiarazione del direttore marketing dell’Alpin Arena Senales ad Agi.