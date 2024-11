Isaechia.it - Grande Fratello, Iago Garcia a proposito di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Lui sta giocando per arrivare in finale. La loro storia? Finta!”

Garcìa è stato sicuramente uno dei concorrenti più apprezzati di quest’edizione di.Purtroppo la sua (breve) permanenza all’interno della Casa ha lasciato di stucco una fetta di pubblico che avrebbe voluto vederlo in. Dall’altra invece, un’altra fetta l’ha voluto fuori dai giochi per “difendere”(spesso in contrasto proprio con).Ieri, l’attore spagnolo, dopo aver ripreso in mano la sua quotidianità, si è concesso una chiacchierata a Casa Chi e ha così commentato la sua uscita:La mia uscita? La verità è che ho sentito molto l’affetto dell’Italia, si è rafforzato. Ho sentito l’affetto e dopo le votazioni dai, la statistica dicono che la matematica è una trappola no? Quindi è facile con una statistica fare le conclusioni e pensare di essere in prima posizione e invece non è così.