Quotidiano.net - Geometrie variabili in Commissione. Immigrazione, industria e ambiente. È il nuovo asse con i conservatori

L’Europa s’è destra. Può suonare un adagio sfrontato, ma è piuttosto l’esito scontato del lungo braccio di ferro sulla nomina dei vicepresidenti dellavon der Leyen bis. Da cui escono rilanciato il ruolo della premier conservatrice Giorgia Meloni e consolidata l’egemonia politica del Ppe di Manfred Weber. Nel segno di una convergenza politica destinata a riprodursi sugli argomenti più scottanti dell’agenda Ue, a cominciare dai migranti. La partita che si era aperta coidi Ecr trincerati in difesa dell’incarico a Raffaele Fitto, messo in graticola dai socialisti per la sua appartenenza politica, alla fine ha visto il gruppo di S&D costretto a correre ai ripari per difendere la socialista spagnola Teresa Ribera dalle minacce popolari e capitolare su tutta la linea, dando l’appoggio al vicepresidente italiano.