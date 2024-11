Game-experience.it - GCC Pokémon Pocket, i Pokémon di tipo fuoco al centro del nuovo evento

Leggi su Game-experience.it

IlGCCè dedicato a tutti gli amanti deidi. A partire dal 22 novembre fino al 28 novembre sarà possibile completare sei nuove missioni dedicate proprio aidie i giocatori avranno la possibilità di collezionare carte rare, fra cui Arcanine-ex. Tuttavia, portare al termine le missioni consentirà di ricevere oggetti come le clessidre misteriose e buoni negozio.Nel corso dell’ci saranno due tipi di pesca misteriosa, ovvero Pesca Rara e Pesca Extra. La prima al costo di 3 energia misteriosa consente di ottenere carte dedicate aipiù amati come Arcanine-ex, Charizard, Moltres, Ninetales, Charmeleon, Rapidash e Blane. La seconda invece è gratuita e consente di ottenere oggetti come la clessidra misteriosa, buoni negoziooppure una cartadicomune.