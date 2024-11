Frankenstein di Guillermo del Toro | le prime immagini!

Leggi su Cinefilos.it

didel: le!Dopo alcune recenti foto dal set, Vanity Fair ha condiviso la prima immagine ufficiale del prossimo adattamento Netflix didi Mary Shelley didel, che il regista cerca di realizzare da molto tempo.L’immagine non è molto rivelatrice e mostra il mostro di Jacob Elordi (supponendo che sia lui a giacere sul tavolo) per lo più nascosto mentre il dottor Victor(Oscar Isaac) è rivolto verso la finestra. Lefanno parte di una serie di Preview affidate alla rivista, qui, scorrendo il carosello di Instagram verso destra, potrete scoprire ledel film. View this post on InstagramA post shared by Vanity Fair (@vanityfair)Chi c’è nel cast deldideldelscrive, dirige e produceinsieme a J.