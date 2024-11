News.robadadonne.it - Femminicidio di Francesca Deidda, dopo sei mesi il marito confessa di averla uccisa

Per seiIgor Sollai ha negato di aver fatto del male a sua moglie,, sparita lo scorso 10 maggio da San Sperate, paesino alle porte di Cagliari, e i cui resti sono presumibilmente stati ritrovati in un borsone il 18 luglio, nelle campagne vicino alla vecchia statale 125, tra Sinnai e San Vito. Vi raccomandiamo. Ritrovati resti umani in un borsone, potrebbero essere diPotrebbero essere della 43enne scomparsa da San Sperate lo scorso 30 maggio i resti umani ritrovati in un borsone abbandonato. Per la sua morte è . Per 182 giorni Sollai ha sempre respinto le accuse degli investigatori, nonostante le tracce di sangue rinvenute sulla sua auto – nel frattempo venduta – e le altre prove a suo carico, fino alla giornata di ieri quando,un interrogatorio di 4 ore, il 43enne hato ildescrivendone anche i dettagli.