Tvzap.it - “Dritto e Rovescio”, Del Debbio furioso per le parole di Laura Boldrini

Leggi su Tvzap.it

Delsbotta in diretta, choc contro: “Ma cosa ca**o c’entrano” – Agenti picchiati dai facinorosi pro-Pal, ministri minacciati e gravi disordini: nelle piazze che si professano per la libertà e per la pace sono andate in scena immagini di violenza e odio. A tutto questo si aggiunge il clima che si respira negli atenei italiani, con i ragazzi di Azione universitaria che spesso finiscono nel mirino degli studenti di sinistra. Ad esempio, a Trento, è stato impedito il volantinaggio e ci sono stati momenti di tensione all’interno della facoltà di Sociologia. Una situazione su cui si è soffermato Paolo Delal suo programma “”, in onda su Rete 4. Il giornalista ha messo in luce un’ipocrisia di fondo: si pensa di combattere presunti fascisti privandoli della libertà di esprimersi? ( dopo le foto) Leggi anche: “Sanremo 2025”, brutte notizie per Carlo Conti e la Rai: arriva la diffidaLeggi anche: “Uomini e Donne”, il famoso del programma ha sconfitto il tumore: il lieto annuncio“”, Delper lediha deciso di prendere le parti di chi è convinto di dover respingere lo spettro di un possibile ritorno alla dittatura.