Doveva parlare di violenza sulle donne ma spuntano sue foto nuda | influencer respinta dalle scuole

Leggi su Dayitalianews.com

, ex modella e attivista contro ladi genere, Stefania Secci era stata invitata adel tema in duetorinesi, l’istituto Vittone di Chieri e la scuola media di Pino Torinese. Tuttavia i due incontri sono stati annullati, poiché sul web sarebbero comparse alcuneche ritraggono la ragazzasu un sito spagnolo a pagamento. La dirigente dell’istituto superiore Vittone di Chieri ha liquidato la vicenda con un breve e scarno comunicato, spiegando che l’incontro previsto il 25 novembre non si terrà in seguito alle informazioni che l’istituto ha acquisito sulla signora Secci che potrebbero avere ricadute negative didattiche e/o educative sugli studenti.La replica dell’: “Un’occasione persa.”Stefania Secci si è detta amareggiata e triste in un’intervista a La Stampa, ritenendo che quanto successo sia stata un’occasione persa per la battaglia contro la