Thesocialpost.it - Aggredisce infermiera e radiologo al pronto soccorso: 68enne arrestato

Ennesimo caso di violenza in un ospedale italiano ai danni di operatori sanitari. Stavolta succede aldell’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Secondo quanto si apprende un uomo di 68 anni è stato denunciato per aver aggredito a calci e pugni une un’.Leggi anche: Paziente tenta di aggredirein ospedale: poliziotto ferito per difenderlaLa ricostruzione dei fattiLa Gazzetta di Mantova riferisce che l’aggressione è avvenuta alle 21 di martedì scorso nella struttura privata, che è però convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Il, residente nel Mantovano, era finito in ospedale per un trauma alla testa in seguito a una caduta.Ma, nel momento in cui doveva essere trasferito in radiologia per la Tac, all’improvviso ha perso la testa iniziando a colpire l’che l’accompagnava con una gomitata allo sterno.