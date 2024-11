Acilia si avvicina alla ex ma scatta il dispositivo antistalking | in manette 49enne

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 22 novembre 2024 – Ha cercato dirsicasa dell’ex compagna, ma èto l’rme: l’uomo avevainfatti il. E’ successo ad, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato undel posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di stalking nei confronti della sua ex compagna.Grazie all’rme generato automaticamente dalelettronicoche ha inviato una segnalazione in tempo realeCentrale Operativa, i Carabinieri, sono rapidamente intervenuti in via Bepi Romagnoni, dove hanno intercettato l’uomo mentre siva all’abitazione della sua ex compagna, arrestandolo in flagranza di reato per la violazione del divieto dimentodonna. Raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, i Carabinieri lo hanno condotto in Caserma e successivamente accompagnato presso le aule del Tribunale, dove l’arresto è stato convalidato.