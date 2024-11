Digital-news.it - Tennis Coppa Davis Finals 2024 ?ITALIA - Argentina (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Leggi su Digital-news.it

L'debutta alledia Malaga affrontando l'di Cerundolo, Baez ed Etcheverry. Torna in campo Sinner dopo il trionfo alle Atpdi Torino, così come la squadra detentrice del titolo. Via alle 17 con il primo singolare insu SkyUno, Sky, Rai 2Parte la difesa del titolo dell'in. Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, gli azzurri debuttano allesfidando per i quarti di finale l'. Il match è insu SkyUno, Skye in streaming su NOW. Ogni tie si disputa su tre incontri: due singolari (il primo tra i n. 2 delle nazionali e il secondo tra i n. 1) e un eventuale doppio in caso di parità dopo i primi due match. Ogni partita si gioca al meglio dei tre set sia in singolare che in doppio.